Вторник, 18 ноября 2025, 14:50 мск

Ямалец собрал трактор и катался на нем пьяным

Патруль ГАИ поймал жителя Салехарда, который пьяным катался на тракторе. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, транспортное средство 39-летний мужчина собрал самостоятельно и ездил на нем по территории дачного товарищества. Инцидент произошел 15 ноября 2025 года.

В ходе освидетельствования алкотестер показал, что водитель самодельного трактора был пьян.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным моющим водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Салехард, Елена Васильева

