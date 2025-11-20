Ямалец заплатит 3 миллиона родным мотоциклиста, которого он насмерть сбил машиной

Ямалец заплатит три миллиона рублей родным мотоциклиста, который погиб под колесами его машины.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в августе 2025 года мужчина, управляя принадлежащим ему автомобилем Хендэ IX 35, двигаясь в Салехарде по улице Чубынина, нарушил ПДД, хотел развернуться по встречке и не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Харлей-Девидсон.

Мотоциклист начал экстренно тормозить и упал прямо под колеса Хенде. От полученных травм он скончался на месте.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет принудительных работ, с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года.

Исковые требования потерпевших были также удовлетворены, в пользу матери и дочери погибшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей каждой.

Салехард, Елена Васильева

