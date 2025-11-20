На Ямале расширяют список «безалкогольных» праздников

Власти Ямала расширяют список праздников, когда нельзя будет торговать алкоголем. Поправки в закон «Об отдельных вопросах розничной продажи алкогольной продукции на территории округа» приняли сегодня, 20 ноября 2026 года.

В число новых запретов, устновленных на региональном уровне, вошли День защиты детей 1 июня, 12 июня День России, День физкультурника – вторая суббота августа, 4 ноября, День оленевода и День рыбака.

Также, напомним, нельзя торговать спиртными напитками с 10 вечера до 10 утра, запрещено продавать алкогольные напитки на факториях. А также запрет действует в магазинах, если вход в торговую точку расположен со стороны подъезда (это актуально для торговых объектов, которые расположены в жилых домах или пристроях к ним).

Как сообщил депутат Виктор Казарин на заседании, новые запреты вводятся для «систематизации требований».

Салехард

