Пьяная ямальчанка пыталась зарезать мужчину

Нетрезвая ямальчанка пыталась убить человека.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, 38-летняя жительница Ямальского района в июне этого года употребила спиртное, а потом затеяла ссору с потерпевшим. Женщина взяла нож и ударила им мужчину в спину, потом в грудь.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил обвиняемой наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube