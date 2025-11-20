Артюхов рассказал Путину о борьбе с сердечно-сосудистыми проблемами

Губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России о местном опыте борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которую посетил глава страны, Дмитрий Артюхов выступил с докладом о том, что округ делает для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у северян. Глава региона также рассказал о пилотном проекте по выявлению болезней липидной системы, реализуемом на Ямале совместно со Сбером.

Губернатор рассказал, что на Ямале смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место. Но этот показатель в регионе в три раза ниже, чем в среднем по России. Последние четыре года фиксируется положительная динамика: смертность стабильно снижается. Округ внедряет новые разработки, в том числе от Сбера, для диагностики и лечения.

Дмитрий Артюхов отметил, что две трети сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона связаны с нарушением липидного обмена. На Ямале начали развивать липидную службу: в крупных городах открылись профильные кабинеты, а врачи-кардиологи прошли обучение. Также в округе организованы три региональных сосудистых центра в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и первичное сосудистое отделение в Надыме.

«Мы на Ямале начали готовить наших врачей – они проходят повышение квалификации уже как липидологи, открыли специализированные кабинеты в больницах. Но главное – в рамках диспансеризации абсолютно бесплатно для жителей добавили дополнительный анализ – углубленное обследование показателей полной липидограммы. В ближайшее время обследуем 100 тысяч человек, в дальнейшем ставим задачу охватить большую часть трудоспособного населения. Стоимость такого анализа для бюджета получилась меньше тысячи рублей, это небольшие деньги. Приобрели оборудование для лабораторий. Таким образом, мы получим профили наших жителей разных возрастов и сможем продолжить системную работу региона по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

