На Ямале трэкол с людьми частично провалился под лед

На Ямале трэкол с людьми частично провалился по лед. Инцидент произошел в 25 км от села Аксарка.

Как сообщает телеграм-канал департамента гражданской защиты ЯНАО, 20 ноября в поисково-спасательный отряд «Ямалспас» поступило сообщение о том, что в 25 километрах от села Аксарка в сторону Салемала трэкол частично провалился под лёд. Внутри машины находились пять человек.

Спасатели Ямалспаса оперативно выехали к месту на вездеходе, людей нашли и доставили в Салехард. Медицинская помощь им не потребовалась.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа напоминает, что выезд на тонкий лёд крайне опасен. Планируйте свои маршруты, используя только официальные и безопасные виды транспорта. Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, позвоните по номеру «112».

Аксарка, Елена Васильева

