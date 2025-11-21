В Новом Уренгое в большом пожаре сгорел жилой дом, гараж и машина

В Новом Уренгое ночью произошел большой пожар в дачном некоммерческом товариществе «Дунай» на улице Сосновая.
Как сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО, сообщение поступило на пульт дежурного в 02:37.
Через пять минут пожарные подразделения были на месте вызова. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.
В момент прибытия наблюдатели открыли горение дома ориентировочно на площади 100 квадратных метров и гаража на площади 24 квадратных метра.
В 4 часа 30 минут открытое горение было ликвидировано. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Дом, гараж и автомобиль сгорели полностью.
Причина пожара и сумма ущерба будут установлены дознавателем МЧС России.
Новый Уренгой, Елена Васильева
