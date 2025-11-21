российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 ноября 2025, 09:56 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Новом Уренгое в большом пожаре сгорел жилой дом, гараж и машина

Фото: МЧС по ЯНАО

В Новом Уренгое ночью произошел большой пожар в дачном некоммерческом товариществе «Дунай» на улице Сосновая.

Как сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО, сообщение поступило на пульт дежурного в 02:37.

Через пять минут пожарные подразделения были на месте вызова. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

В момент прибытия наблюдатели открыли горение дома ориентировочно на площади 100 квадратных метров и гаража на площади 24 квадратных метра.

В 4 часа 30 минут открытое горение было ликвидировано. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Дом, гараж и автомобиль сгорели полностью.

Причина пожара и сумма ущерба будут установлены дознавателем МЧС России.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,