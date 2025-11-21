В Арктике будут развивать авиасообщение

Минвостокразвития планирует расширять маршрутную сеть авиаперелетов в Арктике по мере развития отечественного воздушного флота, в том числе с появлением новых самолетов. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Чекунков во время рабочей поездки в Мурманскую область.

«На ближние расстояния у нас такие дальнемагистральные реактивные самолеты неэффективны. Поэтому по мере развития отечественного воздушного флота, выхода таких самолетов, как Ил-114, будем наращивать и сетку», – подчеркнул Чекунков (цитата по ТАСС).

Ил-114 – специально разработан для региональных и местных авиалиний, включая сложные климатические условия Арктики. Его внедрение позволит улучшить доступность отдаленных территорий и повысить частоту рейсов в регионах, где использование крупных лайнеров экономически нецелесообразно.

Чекунков также ранее отмечал, что Россия реализует полное покрытие Арктики не только морскими и прибрежными силами, но и авиационными. Судну, даже за ледоколом, непросто идти одному сквозь льды, без прикрытия вертолетами и аварийно-спасательным флотом, подчеркнул министр.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме заявил о необходимости модернизации аэропортов Крайнего Севера. Так, в рамках национального проекта планируется обновить 16 аэродромов, среди которых Сабетта и Новый Уренгой, а также Надым и Салехард, сообщает «Вести-Ямал».

Москва, Елена Васильева

