Власти Ямала отказываются от массового внедрения IGRA-тестов на туберкулёз

Власти Ямала не рассматривают вариант введения IGRA-теста (анализ крови) в качестве основного метода диагностики туберкулёза у детей. Пока что используются проба Манту или Диаскинтест. Однако исследование крови на выялвние туберкулёза в регионе всё же проводится: для детей из тундры или малышам по показаниям. Родители могут при желании за свой счёт сделать IGRA-тест и принести результаты доктору. Об этом сообщил глава Депздрава ЯНАО Сергей Новиков на пресс-конференции.

«Минздравом приняты поправки о том, что эти тесты (IGRA-тесты – прим.ред) возможно теперь использовать. То есть, если родитель не хочет ставить своему ребенку Манту или пробу с Диаскинтестом, есть возможность самостоятельно тесты эти провести и с результатами обратиться к специалисту. На Ямале мы не планируем вместо Манту и Диаскинтеста всем поголовно делать эти исследования за счёт средств бюджета. Потому что разница в стоимости – в десятки раз», – объяснил г-н Новиков.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube