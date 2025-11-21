На Ямале два учителя стали фигурантами уголовного дела о недопустимых мерах воспитания

На Ямале два учителя школы-интерната в селе Гыда Тазовского района стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, речь идет о применении к детям недопустимых мер воспитания. Жертвами стали три ученика. Обстоятельства совершения преступлений и что конкретно за меры принимались в отношении детей, не разглашается.

По данным следствия, преступления были совершены в период с марта 2024 года по октябрь 2025 года. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины фигурантов.

В ходе следствия будет дана также юридическая оценка руководства учебного заведения.

Тазовский, Елена Васильева

