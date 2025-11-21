«Все вы знаете, что творится на Артеева»: глава Депздрава ЯНАО анонсировал реформу профосмотров

В Салехарде в следующем году создадут единый центр для прохождения медосмотров. Он расположится на базе старого здания поликлиники – там сейчас идёт ремонт. Строение оснастят тяжёлой техникой, чтобы посетители проходили все обследования в одном месте. Сейчас профосмотры проводят в здании на Артеева – там тесно, не хватает специалистов. Кроме того, иногда жителям приходится проходить одни и те же исследования дважды – например, в случае профосмотра на работе и диспансеризации. Чиновнки постараются исключить эти задвоения. Если проект стартует хорошо, его распространят на другие города.

«Ещё один важный для нас проект, решили его попробовать на базе салехардской больницы. Речь идёт об объединении всех профилактических осмотров в одном месте. Все вы, жители Салехарда, знаете, что творится, не побоюсь этого слова, у нас на Артеева в поликлинике профосмотра. Особенно в последние дни с учётом временного отсутствия специалистов и большого одномоментного обращения иностранцев, которые пришли для прохождения медкомиссии. Там очень сложная ситуация, так быть не должно. Кроме этого, часто встаёт вопрос, зачем мы должны проходить медосмотр на Артеева, потом предлагают ещё пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья… Для большинства неспециалистов – проходим одно и то же много раз в разных местах», – рассказал о проблеме глава Депздрава ЯНАО Сергей Новиков.

Он пояснил, что разные медосмотры финансируются из разных источников – работодатель платит за медосмотр своих работников, ОМС платит за профилактические мероприятия в рамках ОМС, если жители хотят водительскую справку или справку на оружие – они сами платят. Это усложняет процесс создания единого центра, но чиновники надеются найти решение.

«Там будет установлен маммограф, компьютерный томограф, флюорограф. Не надо будет на флюорографию и на маммографию бежать в поликлинику, мы всё хотим сосредоточить в одном месте», – добавил г-н Новиков.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube