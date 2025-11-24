В Новом Уренгое сегодня -34. Детям разрешили не ходить в школу

По настоящему морозно сегодня в Новом Уренгое, температура воздуха составляет -34 градуса по Цельсию. В связи с неблагоприятными погодными условиями учащимся 1-6 классов департамент образования города разрешил в школу не приходить. Как говорится в сообщении ведомства в тг-канале, решение о посещении учебного учреждения принимают родители с учетом фактической погоды и состояния ребенка.

Родители также несут ответственность за безопасность ребёнка по пути в школу и обратно, а также за его самочувствие в день посещения занятий.

Для отсутствующих учеников школа организует обучение в той форме, которая утверждена локальными нормативными актами (дистанционно, офлайн и т.д.). Пропущенные по этой причине занятия не будут считаться пропусками по неуважительной причине.

В дни с неблагоприятными погодными условиями не проводятся контрольные и диагностические работы, не изучаются новые темы и разделы учебной программы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

