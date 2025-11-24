Бывшего полицейского подозревают в растрате

В Лабытнанги теперь уже полицейский попал под уголовное дело.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, бывший сотрудник полиции, используя свое служебное положение, незаконно растратил вверенное имущество. Он продал материальные ценности постороннему лицу, причинив ущерб территориальному отделу МВД.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Лабытнанги, Елена Васильева

