СОБР пришел в рыболовецкую артель – она продавала немаркированные консервы

На Ямале силовики пришли в рыбную артель – она производила и продавала немаркированные консервы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЯНАО, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции был выявлен факт хранения и сбыта немаркированной консервированной рыбной продукции. При силовой поддержке ОСН «СОБР» был задержан председатель рыболовецкой артели и его подельники.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что председатель рыболовецкой артели и несколько индивидуальных предпринимателей, находящихся в родственных связях, осуществляли незаконную деятельность на территории г. Салехарда – хранение и сбыт немаркированной рыбной консервной продукции, в результате которой за период с 2024 по 2025 год получили в качестве дохода более 30 млн рублей.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 171.1УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в особо крупном размере».

В результате проведенных обысков на производстве и в магазинах розничной торговли оперативниками изъяты бухгалтерские документы, упаковочный материал без маркировки, а также более 5 500 единиц консервированной продукции, произведенной (в том числе) из рыбы, ареал обитания которой расположен в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа. Общий вес изъятого – около полутора тонн в упаковках без маркировки и нанесения информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Лабытнанги, Елена Васильева

