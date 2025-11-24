Ямальца наказали 220 часами обязательных работ за пьяную езду

Прокуратура Ямальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Его неоднократно лодвили пьяняым за рулем.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в сентябре 2025 года в селе Яр-Сале мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, вновь сел за руль автомобиля УАЗ 390902 в состоянии алкогольного опьянения. После этого его становил патруль ГАИ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Яр-Сале, Елена Васильева

