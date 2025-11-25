В России разработали уникальный кран для Арктики – он работает даже в сильные морозы и не боится взрывов

России разработали совершенно новый уникальный кран для Арктики. Изделие С750 сконструировали по спецзаказу для газовых платформ. Высокотехнологичное оборудование разработано по уникальной технологии, отметил в эфире телеканала «Россия» главный конструктор, начальник отдела судовых палубных кранов ЗАО «СММ» Илья Васильев.

Кран защищен от взрыва, может работать в условиях сильнейших морозов и поднимать грузы массой до 45 тонн. На его разработку ушло семь месяцев.

«Каждый шкаф – это ручная сборка, уникальное оборудование. <...> Это набор различных компонентов, который собирается по разработанной схеме. В конечном итоге он комплектуется в общую систему и получается оборудование, которое разрабатывается по требованию заказчика», – объяснил Васильев.

Новая высокотехнологичная продукция, созданная на территории России, является одним из значимых достижений в рамках импортозамещения. До этого применялось оборудование зарубежного производства, отмечают «Вести».

«Указанное оборудование необходимо для обеспечения деятельности добывающих платформ, которые занимаются добычей как нефти, так и газа. Зарубежные поставщики и производители, которые поставляли указанное оборудование ранее в Россию, не смогли обеспечить должную работоспособность его в условиях Арктики. Инновационным инженерным центром была проведена большая работа по поиску российских компаний, которые смогли бы решить данную задачу», – рассказал первый заместитель гендиректора АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Дмитрий Вагин.

Кран будет работать на шельфе, и отсюда его уникальные функции: неограниченный угол поворота и возможность работать в условиях сильной вертикальной качки в Северном Ледовитом океане, а также температурный режим – минус 50 для него не проблема.

Помимо того, кран оснащен электрогидравлическим приводом, что позволило спроектировать его компактным и металлоемким. Это было одним из главных требований технического задания, а система координатной защиты позволяет работать сразу трем кранам на одной платформе надежно, без столкновений с судовыми конструкциями и надстройками.

Москва, Елена Васильева

