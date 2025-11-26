Таяние вечной мерзлоты заставляет страховщиков активно использовать спутники в Арктике

Климатические изменения в Арктике заставляют страховой рынок активно внедрять цифровые технологии. Ключевым фактором для оценки рисков стало таяние вечной мерзлоты, которое теперь отслеживается в реальном времени с помощью спутниковых карт потепления. Это позволяет страховщикам прогнозировать угрозы для инфраструктуры и транспортных маршрутов. Об этом «Ведомостям» рассказали представители крупных российских страховых компаний.

Искусственный интеллект стал важным инструментом анализа данных. Нейросети обрабатывают тысячи спутниковых изображений, учась отличать старые ледяные щиты от новых и определяя наиболее уязвимые участки.

Крупные российские страховщики уже применяют такие системы на практике. «Согаз» использует спутниковый мониторинг ледовой обстановки при страховании арктических месторождений и ледоколов. В «Ингосстрахе» разрабатывают ИИ-систему для прогнозирования климатических рисков в агростраховании на основе мультиспектральных данных со спутников.

По словам директора корпоративного страхования «Сберстрахования» Зары Геворкян, внедрение этих технологий повышает безопасность мореплавания и ускоряет реагирование при авариях. Эксперт считает, что это не только сделает маршруты безопаснее, но и позволит в перспективе снизить страховые тарифы для клиентов.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube