Вдова получила от больницы компенсацию за смерть мужа из-за неправильного лечения

В Лабытнанги вдова отсудила компенсацию у больницы за смерть мужа.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ноябре 2024 года мужчина обратился в Лабытнангскую центральную больницу с жалобами на здоровье. Его поместили в стационар, а потом выписали в удовлетворительном состоянии. Спустя непродолжительное время после выписки мужчина снова был госпитализирован, но уже бригадой скорой помощи. Через два дня после поступления в больницу он умер.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки работы медучреждения были выявлены многочисленные нарушения и недостатки при оказании медицинской помощи пациенту.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу вдовы компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, с медицинского учреждения взыскана компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Решение суда уже исполнено.

Лабытнанги, Елена Васильева

