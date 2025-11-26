На Ямал пришли приборы, позволяющие быстро найти вены у пациентов

На Ямал поступили визуализаторы для вен – они позволяют медицинским работникам быстро и точно определять расположение вен у пациентов с различными особенностями сосудистой системы. Они с точностью проецируют рисунок в режиме реального времени прямо на коже человека.

«Это облегчает выполнение внутримышечных инъекций, заборов крови и установку капельниц, а значит – делает процедуры более безопасными для пациентов. Снижается риск ошибок, и значительно облегчается работа медицинского персонала. Благодаря таким новым технологиям даже самые сложные процедуры становятся проще», – рассказал главный врач Губкинской больницы Михаил Налимов.

Особую ценность новые визуализаторы представляют для родильного отделения, где их можно использовать для новорожденных и рожениц, облегчая процесс внутривенных манипуляций и снижая риск осложнений.

Приборы будут использовать в поликлиниках и стационарах. Часть уже передали в онкологические и педиатрические отделения, а также в реанимацию, где точный доступ к венам особенно важен для проведения экстренных процедур и введения лекарственных препаратов.

Визуализаторы вен поступили в Новоуренгойскую, Ноябрьскую, Мужевскую, Губкинскую, Надымскую, Тазовскую, Лабытнангскую, Яр-Салинскую, Тарко-Салинскую, Муравленковскую и Салехардскую больницы. Кроме того, оборудование получили окружной противотуберкулезный диспансер, СПИД-Центр, психиатрическая больница в Тюмени, а также ноябрьский, окружной и новоуренгойский психоневрологические диспансеры.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube