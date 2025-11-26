Ямалец нашел в столовой человека, который ему не нравился, и начал бить его молотком по голове

На Ямале в суд направляется жителя Ноябрьска, который несколько раз ударил человека молотком по голове.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, обвиняемый – 33-летний мужчина. 8 мая этого года он пришел в столовую в Ноябрьске с молотком и несколько раз ударил им по голове знакомого мужчину, к которому испытывал неприязнь. Другой посетитель отобрал у нападавшего молоток, пострадавшему оказали медпомощь.

Судебной экспертизой установлено, что напавший страшдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавал общественно опасного характера своих действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело отправлено в суд. Ямальцу грозит принудительное лечение в специализированном учреждении.

Ноябрьск, Елена Васильева

