российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 ноября 2025, 12:33 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямалец нашел в столовой человека, который ему не нравился, и начал бить его молотком по голове

На Ямале в суд направляется жителя Ноябрьска, который несколько раз ударил человека молотком по голове.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, обвиняемый – 33-летний мужчина. 8 мая этого года он пришел в столовую в Ноябрьске с молотком и несколько раз ударил им по голове знакомого мужчину, к которому испытывал неприязнь. Другой посетитель отобрал у нападавшего молоток, пострадавшему оказали медпомощь.

Судебной экспертизой установлено, что напавший страшдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавал общественно опасного характера своих действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело отправлено в суд. Ямальцу грозит принудительное лечение в специализированном учреждении.

Ноябрьск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,