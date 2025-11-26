В Губкинском вандалы разгромили мягкую мебель на теплой остановке – мэр пообещал ставить все железное, или не ставить ничего

В Губкинском власти и правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах акта вандализма на теплой остановке «Олимп». Как написал в своих соцсетях глава города Андрей Бандурко, за пару дней неизвестные превратили хорошую остановку в мусор и позор.

«Хорошая остановка. Была. То, что сделали с новой мебелью, – позор. За пару дней ребята превратили всё в мусор. Такое отношение к общему имуществу – откровенная, сознательная безответственность. Теперь правило простое: кто портит – тот отвечает. Мягкие пуфики, похоже, нам рано. То, что делается для комфорта, не ценится. Значит, поставим деревянные или железные лавочки. Или не поставим ничего, если такое «бережное» отношение будет продолжаться», – написал г-н Бандурко.

Губкинский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube