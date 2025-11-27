Пенсионерке вернули 80 тысяч рублей, которые она перевела мошеннику

Ямальской пенсионерке вернули деньги, которые она отдала мошенникам.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорное ведомство обратилась жительница Тазовского и сообщила, что стала жертвой злоумышленника. По телефону он уговорил ее перевести на названный им счет 80 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а прокурор района направил иск в суд о взыскании неосновательного обогащения с владельца банковского счета.

Требования прокурора судом полностью удовлетворены, в пользу женщины взыскано 80 тысяч рублей.

Тазовский, Елена Васильева

