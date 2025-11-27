Хозяин собаки, покусавшей мальчика, заплатит 40 тысяч

Прокуратура Красноселькупского района провела проверку по обращению местной жительницы – она жаловалась, что ее 13-летнего сына покусала собака.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлен, что в мае этого года по селу Красноселькуп бегала собака, которую хоязин отпустил гулять. Она укусила мальчика за правую ногу, причинив физическую боль и нравственные страдания.

В этой связи прокурор в интересах несовершеннолетнего направил иск в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсационную выплату в размере 40 тысяч рублей.

Красноселькуп, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube