В Новом Уренгое избавятся от висящих кабелей

В Новом Уренгое реализуется проект «Чистое небо». Он предполагает под собой уборку всех висящих на столбах проводов и кабелей для улучшения внешнего вида газовой столицы ЯНАО.
Соответствующее постановление подписал глава города Антон Колодин.
Как сообщает «Север-пресс», в перечень территорий, которые очистят от навесных кабелей и проводов, вошло 35 объектов: улицы Таежная, Магистральная, Ленинградский проспект, Центральная магистраль, микрорайоны Уютный, Славянский, Звездный, Олимпийский, Приозерный и т.д.
Работы по улучшению внешнего вида Нового Уренгоя начнутся, согласно постановлению, после 1 марта 2026 года.
Новый Уренгой, Елена Васильева
