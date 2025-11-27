В Новом Уренгое избавятся от висящих кабелей

В Новом Уренгое реализуется проект «Чистое небо». Он предполагает под собой уборку всех висящих на столбах проводов и кабелей для улучшения внешнего вида газовой столицы ЯНАО.

Соответствующее постановление подписал глава города Антон Колодин.

Как сообщает «Север-пресс», в перечень территорий, которые очистят от навесных кабелей и проводов, вошло 35 объектов: улицы Таежная, Магистральная, Ленинградский проспект, Центральная магистраль, микрорайоны Уютный, Славянский, Звездный, Олимпийский, Приозерный и т.д.

Работы по улучшению внешнего вида Нового Уренгоя начнутся, согласно постановлению, после 1 марта 2026 года.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube