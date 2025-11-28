На Ямале за 7 лет построено 500 многоквартирников

Более 500 многоквартирных домов построено на Ямале за семь лет. Таким образом, регион завершает выполнение поручения губернатора Дмитрия Артюхова о расселении миллиона квадратных метров аварийного жилфонда. Из 21,5 тысячи новых квартир основной объем пущен для расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации округа.

За это время в регионе появились целые новые микрорайоны. Лидерами по возведению жилья стали Новый Уренгой, Салехард, Губкинский, Ноябрьск и Пуровский район.

Кроме строительства домов для расселения аварийного фонда, в регионе реализуются и коммерческие проекты. Это дает ямальцам дополнительные возможности для улучшения жилищных условий, как самостоятельно, так и в рамках программ для расселения и других мер жилищной поддержки. Новостройки растут не только в городах и крупных населенных пунктах. В небольших и отдаленных поселениях также создаются комфортные условия для жизни ямальцев.

В селе Красноселькуп состоялось торжественное вручение ключей бывшим жителям «авариек». В новом доме на улице Ленина будут жить 62 семьи. В Новом Уренгое в 2022 году сдан в эксплуатацию микрорайон Славянский – здесь построено десять 12-этажных домов для более чем тысячи семей.

В 2025 году в районе Коротчаево заселены два новых дома на 300 квартир по улице Нефтяников. С вводом этих объектов масштабная программа расселения из аварийного жилья в газовой столице подходит к завершению. В Салехарде продолжается строительство самого крупного в регионе микрорайона Обдорский на пять тысяч квартир. Также в городе в последние годы жилье активно возводят частные застройщики.

Впервые за долгое время важные перемены произошли в жилищной сфере в отдаленном районе Губкинского – Пурпе. На одной из центральных улиц, Железнодорожной, введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома на 214 семей. Квартиры – от однокомнатных до просторных четырехкомнатных – предназначены для переселения жителей из аварийного жилья Пурпе и Пурпе-1. Рядом вся необходимая инфраструктура, включая благоустроенную придомовую территорию с детской площадкой и парковкой.

В Ноябрьске продолжается реализация одного из самых масштабных за последние годы проектов – преобразование микрорайона «М». На месте 44 снесенных аварийных домов идет строительство 17 современных многоквартирных зданий.

В Пуровском районе самым крупным и узнаваемым стал новый микрорайон Южный в Тарко-Сале, полностью предназначенный для переселения из «аварийки». Его строительство началось в 2020 году, а первые новоселы въехали в квартиры в 2024. До конца года новый комфортный микрорайон будет полностью заселен – в шести пятиэтажках расположено 876 квартир.

Основной объем жилья возводится с участием Фонда жилищного строительства ЯНАО для решения вопроса по ликвидации аварийных домов. Квартиры предоставляются со всей необходимой сантехникой, плитами и чистовой отделкой, что значительно облегчает процесс переезда и обустройства на новом месте. При соответствующих проектных решениях первые этажи оборудуются системами теплого пола.

Также по поручению губернатора в муниципалитетах ведется активная работа по привлечению частных застройщиков. Для жителей региона это означает стабилизацию цен на рынке жилья и расширение возможностей, как в рамках социальных программ, так и для самостоятельного приобретения.

По итогам прошлого года Ямал достиг рекордных показателей возведения жилья, превышающих результаты последних 30 лет. Ввод составил 332 тысячи квадратных метров. Сейчас в регионе возводится 257 многоквартирных домов, площадью около 850 тысяч квадратных метров на более чем 16 тысяч квартир.

