Пятница, 28 ноября 2025, 11:30 мск

Новости Ямал

Ямал

Ямальчанка пошла под суд за драку

Прокуратура Красноселькупского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, женщина в конце сентября 2025 года, уже имея судимость за преступление, совершенное с применением насилия, выпила и устроила драку со знакомой. Она нанесла женщине не менее 10 ударов рукой по лицу, голове, телу, причинив ей физическую боль.
Уголовное дело направлено в Красноселькупский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 1 года.

Красноселькуп, Елена Васильева

