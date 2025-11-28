Ямальчанка пошла под суд за драку

Прокуратура Красноселькупского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, женщина в конце сентября 2025 года, уже имея судимость за преступление, совершенное с применением насилия, выпила и устроила драку со знакомой. Она нанесла женщине не менее 10 ударов рукой по лицу, голове, телу, причинив ей физическую боль.

Уголовное дело направлено в Красноселькупский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 1 года.

Красноселькуп, Елена Васильева

