Прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Салехарде

На Ямале прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом доме.
Сегодня около пяти утра на путь МЧС поступило сообщение о пожаре в Салехарде, по адресу ул. Гуубкина, 1-а.
На момент прибытия пожарных огонь полыхал на балконе и кухне одной из квартира на первом этаже.
Пожарные нашли в ней мужчину-инвалида, который успел надышаться угарным газом. Ему была сделана вентиляция легких, после чего его передали медикам. Из дома было эвакуировано 20 человек , в том числе 4 ребенка.
В результате произошедшего пожара была повреждена квартира ориентировочно на площади 40 квадратных метров.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, на место, где работают органы дознания МЧС и проводятся работы коммунальными службами по устранению последствий пожара, выезжал прокурор города Евгений Губкин.
Результаты расследования причин пожара поставлены прокуратурой на контроль.
Салехард, Елена Васильева
