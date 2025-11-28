Прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Салехарде

На Ямале прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом доме.

Сегодня около пяти утра на путь МЧС поступило сообщение о пожаре в Салехарде, по адресу ул. Гуубкина, 1-а.

На момент прибытия пожарных огонь полыхал на балконе и кухне одной из квартира на первом этаже.

Пожарные нашли в ней мужчину-инвалида, который успел надышаться угарным газом. Ему была сделана вентиляция легких, после чего его передали медикам. Из дома было эвакуировано 20 человек , в том числе 4 ребенка.

В результате произошедшего пожара была повреждена квартира ориентировочно на площади 40 квадратных метров.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, на место, где работают органы дознания МЧС и проводятся работы коммунальными службами по устранению последствий пожара, выезжал прокурор города Евгений Губкин.

Результаты расследования причин пожара поставлены прокуратурой на контроль.

Салехард, Елена Васильева

