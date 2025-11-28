На Ямале поезд столкнулся с легковушкой

На Ямале транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, вечером 27 ноября на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Новая Уренгой – Ягельная, произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем марки Mitsubishi.



В результате никто не пострадал, смещение подвижного состава не допущено, движение поездов нарушено не было.

Салехард, Елена Васильева

