На Ямале обновляют сайт для привлечения учителей в регион

На Ямале дорабатывают сайт, который должен привлечь новых учителей в регион. Власти рассчитывают, что там не только будет содержаться информация о вакансиях и грантовых программах, но и можно будет сразу отправить резюме и отслеживать свою заявку на трудоустройство. К заявке нужно будет приложить результаты тестирования, которое педагог, желающий получить работу в округе, должен пройти на другом специализированном сайте.

Речь идёт о сайте учитель.янао.рф.

Подрядчика, который возьмётся за обновление сайта, ищут через портал госазкупок. Закончить работы нужно к февралю 2026 года. Максимальная сумма контракта – 3,5 млн рублей.

Во-первых, исполнитель контракта должен будет разработать и внедрить новый дизайн сайта. «Дизайн сайта должен быть презентабельным и визуально простым в понимании и использовании: отсутствие ярких или анимированных баннеров, бегущих строк и заголовков, ярких иллюстраций в верхней части сайта», – указывают заказчики.

Во-вторых, на сайте нужно разработать личный кабинет, где учителя будут заполнять анкету и добавлять свою видеовизитку. В этой визитке педагоги ответят на предложенные вопросы: Ваш самый ценный профессиональный опыт. Главное достижение на сегодня. Как ваши педагогические навыки будут полезны Ямалу? Ваша мотивация для переезда в регион. Готовы ли вы к переезду и в какой населенный пункт (город/село)?

В-третьих, сайт нужно будет разрекламировать в СМИ. «Оплата размещения материалов в СМИ включена в цену договора», – уверяет Региональный институт развития образования».

Потенциальные исполнители уже написали заказчику, что уложиться в обозначенные контрактом сроки невозможно. Но Институт развития образования решил не менять условия, уточнив, что у него уже есть желающие выполнить работу в обозначенные даты.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube