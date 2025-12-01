Ямалец работал водителем автобуса пять месяцев – без трудоустройства и оплаты

Прокуратура Ноябрьска провела проверку по обращению гражданина о нарушении его трудовых прав.
Установлено, что с февраля по июнь 2024 года мужчина исполнял обязанности водителя автобуса в организации, осуществляющей пассажирские и грузоперевозки. При этом, как сообщили 2новому дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, трудовые отношения с ним не были оформлены, имелась задолженность по заработной плате.
Прокуратурой направлен иск в суд о признании отношений трудовыми, взыскании задолженности по заработной плате в размере более 160 тысяч рублей.
Судом требования прокурора удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Ноябрьск, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»