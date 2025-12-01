Ямалец работал водителем автобуса пять месяцев – без трудоустройства и оплаты

Прокуратура Ноябрьска провела проверку по обращению гражданина о нарушении его трудовых прав.

Установлено, что с февраля по июнь 2024 года мужчина исполнял обязанности водителя автобуса в организации, осуществляющей пассажирские и грузоперевозки. При этом, как сообщили 2новому дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, трудовые отношения с ним не были оформлены, имелась задолженность по заработной плате.

Прокуратурой направлен иск в суд о признании отношений трудовыми, взыскании задолженности по заработной плате в размере более 160 тысяч рублей.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ноябрьск, Елена Васильева

