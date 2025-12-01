Ямальчанка ударом ножа убила сожителя

39-летняя ямальчанка отправляется под суд за убийство.

Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, из материалов уголовного дела следует, что ночью 15 октября обвиняемая выпила и поссорилась сожителем. После этого она взяла нож и воткнула его в грудь мужчине. От полученного ранения он умер на месте.

На период предварительного расследования по ходатайству органов следствия судом в отношении фигурантки была избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Сейчас по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

