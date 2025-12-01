Ямальцам озвучили цены на елки, которые они смогут срубить себе сами

Департамент природных ресурсов Ямала озвучил расценки на рубку новогодних елок в лесничествах.

Согласно документу, до 31 декабря любой желающий моет обратиться в лесничество, заключить договор и оплатить рубку елки в банке, по почте или через QR-код. Стоимость ёлки будет зависеть от её размера и составит от 150 до 722 рублей. В каждом муниципальном образовании региона определена своя территория для приобретения елей. Это специально отведенные участки, которые со временем естественным образом зарастают молодняком.

Таким образом, елка до метра будет стоить 150 рублей 87 копеек. За новогоднее дерево от метра до 2 метров будет стоить 288 р 77 копеек, от двух до трех метров – 433 р, от 3,1 до 4 метров – 575 рублей. А свыше 4 метров – 722 рубля 37 копеек.

Допускается ежегодная заготовка и вывозка не более 5 елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд на одного жителя.

Во время проведения кампании будет усилено патрулирование территорий лесного фонда. В нём примут участие сотрудники полиции и представители казачества. Они будут проверять транспортные средства на наличие необходимых документов для перевозки новогодних деревьев. За незаконную вырубку физическим лицам грозит штраф в размере 5000 рублей, должностным лицам – 50 000 рублей, а юридическим лицам – до 700 000 рублей.

Салехард, Елена Васильева

