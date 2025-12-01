Дорожную карту потребностей КМНС дополнили, а выплаты на покупку ГСМ увеличили

На Ямале ежегодно дорабатывают дорожную карту потребностей КМНС.

По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова этим летом была проведена серия выездных рабочих встреч с представителями коренных народов. В результате было собрано порядка 900 обращений с предложениями по совершенствованию господдержки.

На сегодняшний день дорожная карта включает в себя 33 мероприятия по шести направлениям: поддержке традиционной хозяйственной деятельности, образованию, занятости, здравоохранению, жилью и государственному управлению.

В 2025 году существенные изменения внесены в региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности кочующего населения. Мера включает 23 наименования товаров национального потребления и выплаты.

С января 2025 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и ведущие традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, обеспечиваются полным комплектом всего необходимого для кочевого быта.

С начала текущего года тундровикам Пуровского района предоставляются печи для изб, металлочерепица и кровельные саморезы. Решение принято после просьб жителей района, которые они озвучили во время Честного маршрута губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, а также на встречах со специалистами в сфере сельского хозяйства и представителями коренных малочисленных народов. Ранее данная мера поддержки была доступна только жителям Красноселькупского и Шурышкарского районов.

В 2026 году планируется дальнейшее расширение мер поддержки в рамках регстандарта. В частности, каждая семья будет обеспечена двумя спасательными жилетами. Сумма, выделяемая на приобретение горюче-смазочных материалов, будет увеличена до 12 тысяч рублей. Также возрастет сумма возмещения за приобретенную мини-электростанцию и составит 30 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube