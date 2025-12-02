Побили и забрали деньги с карты – два ямальца отправляются под суд за любовь к чужому

Два ямальца отправляются под суд за грабеж и побои.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент произошел в октябре 2025 года. Два жителя села Гыда спровоцировали конфликт со своим знакомым, побили его и забрали карточку. Также они заставили передать им пин-код, после чего сняли с нее деньги.

В ходе расследования уголовного дела фигуранты вину в совершенном преступлении признали, причиненный ущерб возместили в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube