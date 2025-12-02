Ямал намерен поставить рекорд по заготовке оленины

В этом году на Ямале установят рекорд по объему заготовки мяса оленя. По прогнозам, ямальские предприятия преодолеют планку в 3500 тысяч тонн. Это на 200 тонн больше прошлогодних показателей.

Оленеводческая отрасль демонстрирует ежегодный устойчивый рост с 2019 года, когда заготовили 1600 тонн. Об этом рассказал директор профильного департамента Андрей Рубашин в интервью, посвященном итогам года.

«Значительную мотивационную роль для частных оленеводов, являющихся основными поставщиками, сыграло принятое год назад решение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова об увеличении закупочных цен на оленину», – отметил директор департамента АПК ЯНАО Андрей Рубашин.

Стабильной динамики роста удалось добиться благодаря нескольким факторам. Так, в последние годы активно ведется строительство новых и ремонт старых коралей. Расширяется сеть убойно-заготовительных комплексов – сейчас в округе их 17, и они полностью закрывают потребности оленеводов. Новые в этом году открылись в Самбурге и Тазовском.

Ежегодно в регионе появляются новые перерабатывающие производства, одновременно модернизируются и наращивают мощности уже действующие. В этом году в Надыме завершена модернизация цеха по переработке оленины мощностью более 300 тонн.

Рынок сбыта продукции из оленины продолжает расширяться: появляются новые торговые точки как в регионе, так и за его пределами. Ямальские предприятия активно осваивают современные каналы продаж – растет объем торговли на маркетплейсах, увеличиваются поставки в ресторанные сети. В 2025 году стартовали поставки продукции под общим брендом «Ямал Гурмэ» в московские торговые точки, в следующем году эта работа будет продолжена. Всего сельхозпредприятия округа производят более 220 наименований готовой мясной продукции, значительная ее часть поставляется в социальные учреждения и реализуется в магазинах Ямала, сообщает пресс-служба администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

