Губернатор ЯНАО Артюхов перенёс «прямую линию» из-за рабочей поездки

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перенёс дату «прямой линии». Как пояснили в правительстве, у него случились изменения в графике. Разговор с журналистами и ответы на вопросы граждан в «прямом эфире» переносятся на вечер воскресенья – 7 декабря на 18 часов. Ранее планировалось, что эфир пройдёт 8 декабря, в понедельник.

«Прямая линия с Дмитрием Артюховым переносится в связи с участием губернатора в важном мероприятии в Москве. Глава региона подведёт итоги года, ответит на вопросы жителей и представителей СМИ», – говорится в официальном сообщении.

Ямальцы могут оставлять свои вопросы в официальных аккаунтах губернатора ЯНАО в соцсетях.

Салехард, Наталья Ефремова

