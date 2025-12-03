В Губкинском из-за газового баллона в гаражном кооперативе разрушено 8 гаражей. МЧС ищет пострадавших

ЧП в Губкинском: 3 декабря 10:20 в МЧС поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе «Мечта» в промзоне в одном из гаражей произошла разгерметизация газового баллона. В результате взрыва 8 смежных гаражей были разрушены полностью, два напротив места инцидента – повреждены. Было также небольшое возгорание, оно ликвидировано.

К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства экстренных служб. По уточненным данным гаражный кооператив ГСК «Мечта» централизовано газифицирован. На данный момент газ перекрыт.

На данный момент приблизительная площадь обрушения составляет 250 квадратных метров. Площадь возгорания – 5 квадратных метров. Ведется поиск возможных пострадавших людей. Всего привлечено 28 человек, 12 единицы техники, из них от МЧС России 8 человек, 2 единицы техники.

Губкинский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube