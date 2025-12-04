Больница оплатила демонтаж теплового колодца из средств ОМС

Больница в Красноселькупе оплатила технические работы за счет средств ОМС.
Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, медучреждение допустило нарушение в 2024 году. Вопреки закону, за счет средств обязательного медицинского страхования были оплачены расходы на работу по демонтажу теплового колодца, а также возмещение командировочных работнику больницы.
Прокурором района в отношении бывшего главного врача больницы возбуждено административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).
Судом требования прокуратуры удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Красноселькуп, Елена Васильева
