Больница оплатила демонтаж теплового колодца из средств ОМС

Больница в Красноселькупе оплатила технические работы за счет средств ОМС.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, медучреждение допустило нарушение в 2024 году. Вопреки закону, за счет средств обязательного медицинского страхования были оплачены расходы на работу по демонтажу теплового колодца, а также возмещение командировочных работнику больницы.

Прокурором района в отношении бывшего главного врача больницы возбуждено административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

Судом требования прокуратуры удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Красноселькуп, Елена Васильева

