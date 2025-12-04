Видеокамеры помогают раскрыть каждое четвертое преступление на Ямале

На Ямале каждое четвертое преступление раскрывается с использованием видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, система активно используется правоохранителями для профилактики противоправных действий, разбора ДТП, работы по поиску правонарушителей и преступников, а также поиска пропавших. В этом году с помощью ЕСВ было разыскано более 1200 человек (две тысячи – это с прошлым годом), в том числе свыше 500 – за совершение преступлений.

По итогам прошлого года камеры помогали раскрывать каждое десятое преступление. За два года раскрываемость преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, приросла на 9%, достигнув уровня в 89,3%.

Число камер, подключенных к единой кружной системе видеонаблюдения, за три года выросло более чем в 2,5 раза. Сейчас оно составляет 6200 единиц. Каждая третья камера – с модулем видеоаналитики, их 1825. Число камер в ЕСВ, в том числе с искусственным интеллектом продолжит расти: в следующем году к системе подключат еще не менее 450 камер, почти столько же оснастят модулем видеоаналитики.

В следующем году усилится контроль въезжающего транспорта на территорию городов: еще 20 камер будут фиксировать госномера на машинах. В прошлом году на Ямале обеспечили полный контроль лиц на всех транспортных узлах. Соответствующее поручение дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Активно в систему включаются камеры с гостиниц и хостелов, торговых точек, объектов общепита. Сейчас в системе подключено 380 таких камер.

Салехард, Елена Васильева

