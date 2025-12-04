Отец погибшего бойца единолично получил 3 млн рублей, обделив трех внуков

На Ямале отец бойца, погибшего на СВО, присвоил себе всю полагающуюся выплату, обделив внуков.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, с жалобой в надзорный орган пришла родственница бойца. Она сообщила, что отец бойца, зная о наличии у умершего 3 несовершеннолетних детей, единолично получил социальную выплату в размере 3 млн рублей.

Прокурор города обратился с иском в суд о взыскании пособия в размере 750 тыс. рублей в пользу каждого.

Требования прокуратуры судом удовлетворены, на отца военнослужащего возложена обязанность вернуть детям более 2,2 млн рублей.

Ноябрьск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube