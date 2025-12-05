российское информационное агентство 18+

Пятница, 5 декабря 2025

Пять человек застряли в тундре на сломавшемся снегоходе

Вызволять пять человек, включая двоих детей, из тундры пришлось ямальским спасателям. Как сообщает «Ямалспас», 5 декабря в службу поступило сообщение о том, что в Ямальском районе люди на снегоходе выехали из сеа Яр-Сале в село Сюнай-Сале. Во время пути снегоход сломался, и им потребовалась эвакуация. Для поиска выехали спасатели «Ямалспаса» на вездеходе «Трекол».

Через некоторое время людей нашли, медицинская помощь им не потребовалась. Всех пятерых доставили обратно в Яр-Сале.

Салехард, Елена Васильева

