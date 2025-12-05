Ямальцы попросили у губернатора автобус, чтоб ездить на лыжную базу: какой они получили ответ

Ямальцы поспросили у губернатора ЯНАО автобус, чтобы ездить на лыжную базу кататься.

Соответствующий вопрос поступил от жителей Губкинского, он был озвучен в телеграм-канале Дмитрия Артюхова в рамках сбора информации для прямой линии главы региона.

Как сообщили обращающиеся, в Губкинском, цитируем «есть прекрасная лыжная база, есть прокат лыж 3 раза в неделю. В настоящее время, единственным способом добраться до базы является личный транспорт. Уважаемый, Дмитрий Андреевич, жители г. Губкинский просят содействия в решении вопроса запуска рейсового автобуса».

В ответ представители администрации региона сообщили следующее: расписание общественного городского транспорта формируется, исходя из технической и финансовой возможности предприятия, а также от выработки нормы часов водителей. Все имеющиеся автобусы и персонал задействованы на маршрутах, поэтому организовать дополнительный рейс на лыжную базу либо скорректировать какой-либо текущий маршрут невозможно. Но выход есть: для любителей лыжного спорта оборудована лыжная трасса в черте города в ПКиО «Юбилейный», работает прокат лыж, нарезается лыжня. Режим работы пункта проката со вторника по воскресенье с 14:00 до 21:00 часов. Телефон для справок: 8(349-36) 3-04-20.

Салехард, Елена Васильева

