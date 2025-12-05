Пьяный ямалец забил знакомую до смерти: теперь он заплатит за это 4 млн и сядет

13 лет лишения свободы получил ямалец за то, что убил знакомую.

как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Губкинском в ночь с 31 марта на 1 апреля 2025 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей знакомой, нанес ей не менее четырех ударов кулаками по голове, не менее двадцати ударов ногами по телу и один удар кулаком в лицо, которые причинили женщине тяжкий вред здоровью. Пострадавшую госпитализировали, спустя несколько дней она умерла в реанимации от полученных травм.

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрено коллегией из шести присяжных заседателей, которой, с учётом представленных доказательств, единогласно принят обвинительный вердикт. Также коллегия присяжных пришла к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного в интересах несовершеннолетней потерпевшей компенсации морального вреда на сумму 2 млн рублей, а также аналогичные иски матери и сестры убитой женщины по 1 млн рублей каждой.

Губкинский, Елена Васильева

