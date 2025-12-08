российское информационное агентство 18+

Понедельник, 8 декабря 2025, 12:36 мск

Два молодых ямальца угнали машину, чтобы покататься

На Ямале два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, пойдут под суд за угон.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Тарко-Сале двое фигурантов уголовного дела совершили угон транспортного средства, припаркованного в микрорайоне Пуровск. Соучастники, покатавшись на угнанном транспортном средстве, бросили его во дворе этого же микрорайона и скрылись с места происшествия. Спустя время владелиц автомобиля обратилась в полицию с заявлением.

В настоящее время следователями СК России собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Тарко-Сале, Елена Васильева

