Прокуратура переселила семью из аварийного дома в благоустроенную двушку

В Салехарде прокуратура помогла семье переселиться из аварийного дома в благоустроенную квартиру.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой пришла жительница многоквартирного дома №11 в переулке Брусничный. Строение признано аварийным с 2024 года, до 2030 года все жильцы из него должны быть расселены.

При этом городской администрацией не учтено фактическое состояние дома и ухудшение свойств несущих конструкций, иное жилое помещение семье взамен аварийного не предоставлено.

Прокурором в защиту прав заявителя направлен иск в суд о предоставлении благоустроенного жилья на условиях договора социального найма взамен аварийного.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал орган местного самоуправления предоставить семье полагающееся жилое помещение.

В настоящее время семье по договору социального найма предоставлена двухкомнатная квартира.

Салехард, Елена Васильева

