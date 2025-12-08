Власти удвоят выплаты полицейским за службу в отдалённых сёлах Ямала

На Ямале увеличат выплату для правоохранителей, которые работают в отдалённых территориях. Решение принято правительством в связи с тем, что долгое время ставки участковых в небольших посёлках остаются вакантными – полицейские там работать не хотят. Вопрос об отсутствии участкового в селе Панаевск поступил на «прямую линию» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«Не так давно с новым главой (глава Ямальского района – Артём Чуланов – прим.ред.) обсуждали этот вопрос, у нас в ряде посёлков отсутствует участковый. По сути единственный представитель правоохранительной власти. Это ненормально, нужны решения. У нас существует выплата при работе правоохранителей в отдалённых пунктах. Но, видимо, она не работает. Надо ставить вопрос об удвоении поддержки, она сегодня 35 тыс. рублей. Надо поддерживать наших правоохранителей. Стараемся это делать в городах через поддержку жилищную», – сообщил глава округа.

Салехард, Наталья Ефремова

