Пьяная ямальчанка с кулаками кидалась на полицейского

Жительница Красноселькупского района отправляется под суд за насилие и грубость по отношению к полицейскому.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, в сентябре 2025 года женщина находилась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на замечание сотрудник полиции, обвиняемая кинулась на него с кулаками и ударила по груди, а потом оскорбила.

Уголовное дело направлено в Красноселькупский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по ЯНАО.

Красноселькуп, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube