На Ямале посиделки со спиртным закончились убийством

Убийство закончились на Ямале посиделки со спиртным.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено 5 декабря этого года в поселке Тазовский. В ходе совместного распития алкогольных напитков между обвиняемый и его жертвой возник конфликт. Тогда мужчина взял нож и несколькими ударами убил потерпевшего.

Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, на период расследования он заключен под стражу до 5 февраля 2026 года.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти потерпевшего, допрашиваются свидетели.

Тазовский, Елена Васильева

