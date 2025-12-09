Ямалец, угрожая убийством, угнал в тундре снегоход, а потом украл телефон

Житель Надыма угнал снегоход, угрожая убийством.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2024 года мужчина совершил угон снегохода с территории вагон-городка, расположенного в тундровой местности Надымского района. При этом он угрожал работникам организации убийством в случае отказа передать ему ключи.

Также мужчина в январе 2025 года, находясь в помещении балка, расположенного на автомобильной заправочной станции в тундровой местности Надымского района, выхватил у находившегося там мужчины из рук мобильный телефон и убежал.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному итоговое наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Надым, Елена Васильева

