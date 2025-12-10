российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 декабря 2025, 09:12 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Двум медсёстрам в шурышкарской больнице снижали премии

Прокуратура проверила доводы жалобы двух медсестёр – сотрудниц Мужевской районной больницы (Шурышкарский район). Они сообщали о неверном начислении премий. Жалоба подтвердилась.

«Руководство больницы необоснованно снижало суммы выплачиваемых квартальных премий в 2024 году двум медицинским работникам. Прокурор района предъявил иски в суд о взыскании недополученных сумм. Суд согласился, в пользу медработников взыскано 378 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,