Двум медсёстрам в шурышкарской больнице снижали премии

Прокуратура проверила доводы жалобы двух медсестёр – сотрудниц Мужевской районной больницы (Шурышкарский район). Они сообщали о неверном начислении премий. Жалоба подтвердилась.

«Руководство больницы необоснованно снижало суммы выплачиваемых квартальных премий в 2024 году двум медицинским работникам. Прокурор района предъявил иски в суд о взыскании недополученных сумм. Суд согласился, в пользу медработников взыскано 378 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

